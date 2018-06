À l'autre bout du spectre, le plancher salarial sera de 58,8 millions $.

La saison dernière, les équipes pouvaient dépenser un maximum de 75 millions $ en salaires et devaient dépenser un minimum de 55,4 millions $.

Le calendrier dévoilé

Le Canadien de Montréal commencera la saison 2018-2019 le mercredi 3 octobre, lorsqu'il rendra visite aux Maple Leafs de Toronto.

Ce soir-là, le premier de la nouvelle saison à travers la LNH, les Capitals de Washington installeront leur bannière de champions de la Coupe Stanley dans les hauteurs du Capital One Arena avant d'affronter les Bruins de Boston. Les Flames de Calgary rendront aussi visite aux Canucks de Vancouver et les Sharks de San José accueilleront les Ducks d'Anaheim.

Le Tricolore croisera donc le fer avec les Maple Leafs en ouverture de campagne pour une 18e fois depuis 1917. Il rendra ensuite visite aux Penguins de Pittsburgh le 6 octobre, avant de rentrer à Montréal pour son match d'ouverture locale le 11 octobre, face aux Kings de Los Angeles.

Le traditionnel voyage du temps des Fêtes du Canadien s'échelonnera du 19 au 31 décembre avec des arrêts au Colorado, en Arizona, à Las Vegas, à Sunrise, à Tampa et à Dallas.

Le calendrier régulier du Canadien prendra fin le 6 avril, quand les Maple Leafs seront les visiteurs au Centre Bell.

Par ailleurs, le calendrier de la LNH sera aussi ponctué de deux matchs extérieurs et de trois rencontres en Europe.

Les Oilers d'Edmonton et les Devils du New Jersey croiseront le fer à Göteborg, en Suède, le 6 octobre, tandis que les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg disputeront deux rencontres à Helsinki, en Finlande, le 1er et le 2 novembre.

La Classique hivernale de la LNH sera présentée le 1er janvier au Notre Dame Stadium, à South Bend, en Indiana. Les Blackhawks de Chicago affronteront les Bruins.

Un autre match extérieur sera présenté le 23 février, quand les Flyers de Philadelphie accueilleront les Penguins au Lincoln Financiel Field.

Le match des étoiles aura lieu le 27 janvier, à San José.