En réfléchissant à la suite que devait prendre leur carrière, les triples médaillés des Championnats du monde en sont venus à la conclusion qu'une pause s'imposait. Pour deux raisons.

Ils ont consacré les 12 dernières années au patinage et ils ont remporté la médaille de bronze lors des derniers Championnats du monde.

Weaver, de Toronto, et Poje, de Waterloo en Ontario, prévoient revenir pour les Championnats canadiens, disputés à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, en janvier.

Championne du monde en titre, Kaetlyn Osmond a déjà annoncé qu'elle renonçait à la série de compétitions, qui démarrera avec le rendez-vous Skate America, du 19 au 21 octobre.

Juges chinois suspendus

L'Union internationale de patinage (ISU) a suspendu deux juges chinois qui ont été accusés d'avoir gonflé les notes des athlètes chinois lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Les juges Chen Weiguang et Huang Feng ont non seulement favorisé les patineurs chinois, mais ont aussi baissé les notes des patineurs allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot, qui ont tout de même remporté la médaille d'or devant les Chinois Sui Wenjing et Han Cong.

L'ISU a expliqué que les juges avaient « commis une des fautes les pires qu'un juge puisse commettre ».

Chen Weiguang a été suspendue pour deux ans et ne pourra pas juger lors des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo; Huang Feng a écopé d'une suspension d'un an.