Comme ç’a souvent été le cas depuis le début de cette Coupe du monde, un match qu’on attendait pourtant terne et sans artifice a généré sa part de controverses.





En première mi-temps, on oubliait presque le match qui se jouait sur le terrain. Déjà, on visualisait la rencontre entre la France et le Danemark, match qui, on le croyait à ce moment, allait déterminer qui conclura en tête du groupe C. Et même, on commençait à croire que les Danois avaient ce qu’il fallait pour venir inquiéter les Français.



Et puis, il y a eu cette reprise vidéo. Cette fameuse reprise vidéo qui est venue, trop de fois, dénaturer le sport depuis le début du tournoi.



Oui, Yussuf Poulsen avait bel et bien touché le ballon avec la main dans la surface de réparation, mais cette faute avait échappé à l’arbitre. Est-ce que le ballon a été touché délibérément par le joueur? Non. Dans ce cas, la décision devrait revenir à l’arbitre. Mais force est d’admettre que cette époque est maintenant révolue. La technologie est maintenant roi et maître.





En deuxième mi-temps, Andrew Nabbout a quitté le match après avoir subi une dislocation de l'épaule. Avec une victoire, l'Australie aurait pris une sérieuse option sur l'une des deux premières positions du groupe. Pourquoi avoir préféré Tomi Juric à Tim Cahill? Il a peut-être 38 ans, il ne joue peut-être plus dans les plus grands championnats européens, mais il ne faudrait pas oublier que Cahill a déjà marqué 50 buts au cours de sa carrière pour la sélection australienne. S'il parvenait à marquer dans ce Mondial, il deviendrait le quatrième joueur à le faire dans quatre phases finales après Pelé, Uwe Seeler et Miroslav Klose. L'Australie a-t-elle le luxe de se passer d'un Tim Cahill? La réponse est non.





Ce match aura certainement permis à plusieurs amateurs de soccer de découvrir le milieu de terrain danois Christian Eriksen. Pourtant, le joueur de 26 ans, qui porte les couleurs de Tottenham, suscite déjà l’intérêt des plus grands clubs européens. Après avoir participé aux 18 buts marqués par le Danemark lors de ses 15 derniers matchs, il a encore une fois montré jeudi qu’il était l’âme de cette sélection. Et gageons qu’il servira une prestation inspirée pour le dernier match de la phase de groupe contre la France.

Si le groupe C semblait prévisible, la donne vient de changer avec ce match nul entre l’Australie et le Danemark. Impossible de savoir, pour le moment, qui terminera au deuxième rang. Et imaginez seulement si le Danemark venait à surprendre la France mardi prochain…