Selon Noureddine Amrabat, l'Américain a demandé au joueur portugais Pepe de lui donner son chandail une fois la rencontre terminée.

Mark Geiger a nié les allégations auprès de la FIFA qui soutient son arbitre. Selon la fédération, il a agi de façon « exemplaire et professionnelle ».

Le joueur marocain a affirmé dans un entretien à la télé néerlandaise NOS que le défenseur portugais Pepe lui avait dit que l'arbitre avait fait cette demande en première mi-temps.

« C'est la Coupe du monde, on n'est pas au cirque », a dit Amrabat au micro de NOS.

Certains médias ont rapporté à tort mercredi que ce même officiel avait demandé à Ronaldo son chandail.

La FIFA dit avoir été mise au courant des allégations avec « regret et déception ».

Mercredi, le Portugal a remporté une petite victoire de 1-0 sur le Maroc qui a mis fin au parcours de l'équipe africaine en Russie.

« Le plus important était de gagner et de prendre les trois points, a dit Ronaldo. Ce résultat est une surprise, car ils ont été très forts, et ont eu beaucoup d'occasions. »