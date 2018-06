Après sa victoire de dernière minute contre le Maroc, vendredi dernier, les Lions de Perse devaient se sentir féroces, prêts à bondir sur quiconque approcherait.

Ils l’étaient.

Bien structurés, avec ce qui ressemblait presque à une défense à six, les Iraniens ont fait la vie dure aux Espagnols.

Ils ont bâti un mur à l'orée de leur surface de réparation. Devant le mur, une clôture formée de trois joueurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Les Iraniens n’ont pas eu le ballon souvent, mais ils s’en sont somme toute bien servis quand ils l’ont eu. Gerard Piqué, victime d’un petit pont tardif, s’en souviendra longtemps.

Au bout du compte, cependant, l’Iran n’aura pas cadré de tir. Et l’Espagne, comme en 2010, remporte son deuxième match après une entrée en matière à faire hausser les sourcils.

La Roja, coup de pioche par coup de pioche, a effrité le mur. Cette fois, pas de recours aux plans B, C et D, même si c’est Diego Costa qui a marqué. L’Espagne a tenté de gagner par la passe, par le mouvement, et elle y est parvenue. Tout juste, mais elle y est parvenue.

On est loin de l’Espagne de 2010, par contre. Elle n’affiche pas la même maîtrise. Elle n’a pas transformé les Iraniens en simples spectateurs comme elle pouvait le faire jadis.

Mais franchement, il y avait quelque chose de juste dans le fait que la passe décisive vienne du pied d’Iniesta. Il ne dominera pas les matchs comme avant, mais il ne quittera pas sa dernière Coupe du monde sans nous offrir quelques souvenirs.

La vidéo a le dos large

On peut être pour ou contre la reprise vidéo au soccer. Les débats à ce sujet depuis le début du tournoi ont, de façon générale, été assez sains.

Mais se servir du but refusé pour cause de hors-jeu à l’Iran pour se scandaliser du nouveau système, c’est faire preuve de mauvaise foi.

Pendant que les Iraniens, fous de joie d’avoir « marqué », s’empilent les uns sur les autres, l’arbitre a le bras levé. Il indique ainsi que l’Espagne doit jouer un coup franc indirect.

Les officiels, dès la fin de l’action, ont annulé le but. La reprise n’a fait que confirmer la décision prise sur le terrain, et ça n’a pas entraîné de retard dans le match, puisque les deux camps auraient tenté de convaincre l’arbitre de toute façon.

Du but à la reprise du jeu, moins de deux minutes s’écoulent. On a vu de pires interruptions à cause de décisions controversées, avec ou sans vidéo.