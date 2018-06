La Roja rejoint ainsi le Portugal en tête du groupe.

Costa a marqué son but à la 54e minute. Les défenseurs iraniens ont tenté de dégager une passe d'Andrés Iniesta destinée à Costa, mais le ballon a rebondi sur l'attaquant espagnol pour aboutir dans le filet.

C’était un but peu esthétique à l’image d’un match poussif, où l’Iran a défendu avec acharnement et a étouffé le séduisant jeu espagnol.

Et l’équipe de Carlos Queiroz a raté de peu l’égalisation. Un but a été refusé à Saeid Ezatolahi pour hors-jeu à la 63e minute, une décision confirmée par les arbitres vidéo.

La première période a ressemblé à une mauvaise caricature d’attaque défense où les Iraniens ont dégagé le ballon à l’emporte-pièce tandis que l’Espagne, autour de la surface, cherchait en vain l’ouverture.

Les défenseurs centraux Gerard Piqué, dont c’était la 100e sélection, et Sergio Ramos se sont souvent retrouvés dans les 40 mètres adverses à apporter le surnombre face au mur iranien. Et le temps de jeu réel de la première période a été incroyablement bas à mesure que l’Iran cassait le jeu.

Le danger est souvent venu du petit meneur espagnol Isco, omniprésent, avec David Silva à la finition. Ce dernier a tenté pas moins de cinq frappes en première période, avec notamment un ciseau acrobatique juste au-dessus du cadre, mais rien n’y a fait : l’Iran restait hermétique.

Confronté au premier casse-tête de son tout frais mandat de sélectionneur, Fernando Hierro a choisi de ne rien changer, et la suite lui a donné raison.

Son maître à jouer Iniesta, qui n’avait plus d’essence dans le moteur à l’heure de jeu, a tout de même trouvé l’inspiration pour percer l’axe et servir Costa. Ce dernier a pivoté et contré sans le vouloir le dégagement d’un défenseur pour expédier le ballon au ras du poteau.

Après le but refusé, l’Iran a néanmoins insisté, avec une tête brûlante de Mehdi Taremi au-dessus du cadre, mais l’Espagne tenait sa victoire, un 22e match de suite sans défaite.