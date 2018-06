Thiem avait également subi une élimination hâtive à ce stade de la compétition allemande en 2017.

L'Autrichien n'a pas su tirer profit de son unique balle de bris en deuxième manche. Sugita a volé le service de la troisième tête de série à trois occasions, dont deux fois dans l'engagement initial.

Thiem a réussi à placer seulement 48 % de ses premières balles de service à l'intérieur des limites du terrain, ce qui a davantage compliqué sa tâche. Son adversaire a pour sa part affiché un taux de réussite de 74 % à ce chapitre.

La rencontre de Kei Nishikori (no 7), un compatriote de Sugita, n'a pas connu le même dénouement. Le Nippon a quant à lui plié l'échine en deux actes identiques de 2-6 devant le Russe Karen Khachanov.

Wawrinka s'enfonce au Queen's

Stan Wawrinka n'a toujours pas retrouvé sa touche, peu importe la surface de jeu. Le Suisse s'est incliné à son second match au Queen's, à Londres, augmentant à six sa séquence active de tournois où il n'a pas signé au moins deux victoires.

Wawrinka en a eu plein les bras contre Sam Querrey (no 5). L'Américain a enregistré un gain de 7-5, 6-7 (3/7) et 6-1 après avoir mitraillé son rival de 25 as.

Stan Wawrinka Photo : Getty Images/Steve Bardens

Le vainqueur des Internationaux d'Australie, des États-Unis et de France n'a jamais gagné plus que deux matchs dans une même compétition cette saison en huit tournois.

Son meilleur résultat, une présence dans le carré d'as à Sofia, en Bulgarie, a été enregistré au mois de février.

Wawrinka peine à retrouver son niveau de jeu qui l'a propulsé jusqu'à la 3e place mondiale. Il pointe désormais au 261e échelon à la suite d'une blessure au genou gauche subie l'an dernier qui a nécessité deux interventions chirurgicales.

Querrey, champion de l'événement en 2010, croisera la raquette en quarts de finale avec le favori Marin Cilic (no 1), tombeur du Luxembourgeois Gilles Müller 4-6, 6-3 et 6-3.

Le Croate avait atteint la finale en 2017, avant de rendre les armes contre l'Espagnol Feliciano Lopez. Cilic visait une deuxième couronne au Queen's après son sacre en 2012.

Autres résultats

Tournoi du Queen's

Deuxième tour :

Jérémy Chardy (FRA) bat Daniil Medvedev (RUS) 7-6 (8/6), 6-3

Frances Tiafoe (USA) bat Leonardo Mayer (ARG) 6-4, 2-6, 6-4

Tournoi de Halle

Deuxième tour :

Denis Kudla (USA) bat Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-3, 6-4

Roberto Bautista Agut (ESP/no 4) bat Robin Haase (NED) 6-4, 7-5

Premier tour