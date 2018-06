L'équipe montréalaise célébrera à cette occasion les 25 ans de sa 24e et dernière Coupe Stanley. Le CH avait alors réussi à battre en finale les Kings de Wayne Gretzky, quatre victoires contre une.

Les cérémonies spéciales d'avant-match commenceront à 19 h, soit 30 minutes avant le début de la rencontre.

Wayne Gretzky dans l'uniforme des Kings de Los Angeles en 1993 Photo : Getty Images/J.D. Cuban

Ce sera le troisième match d'ouverture entre Montréal et Los Angeles depuis que les Kings se sont joints à la LNH en 1967. Le premier a eu lieu en 1969 et le deuxième en 1975. Le Tricolore a triomphé dans les deux cas, 5-1 en 1969 et 9-0 en 1975.

Le Canadien présente une fiche à vie de 50-11-11 face aux Kings.

Deux anciens joueurs montréalais font partie des Kings, le centre Torrey Mitchell et le gardien Peter Budaj.

Il s'agira du 109e match d'ouverture à domicile de l'histoire du club. Le Bleu-blanc-rouge affiche un dossier de 60-31-15-2.

L'équipe a dévoilé l'horaire de ses matchs préparatoires lundi, et le calendrier complet de la saison 2018-2019 sera annoncé jeudi.