Luis Suarez a été l'unique buteur de la rencontre disputé à Rostov-sur-le-Don. Pour son 100e match en sélection, le « Pistolero » a inscrit son 52e but et est devenu le premier Uruguayen à marquer dans trois Coupes du monde, après celles de 2010 et de 2014.

À la 23e minute, après quelques bonnes occasions de l'Uruguay, le gardien saoudien Mohammed Al-Owais a raté sa sortie pour bloquer le coup de pied de coin tiré par Carlos Sanchez. Bien positionné au deuxième poteau, Suarez n'a eu qu'à taper le ballon du pied pour lancer les Sud-Américains.

Cela a été suffisant pour qualifier l'Uruguay, mais sans éclat. Avec deux victoires de 1-0 face à des adversaires très faibles, l'Égypte privée de Salah et les Saoudiens, défaits 5-0 par la Russie, l'équipe d'Oscar Tabarez a été efficace à défaut d'avoir offert du beau jeu.

Les 10 dernières minutes ont d'ailleurs été accompagnées de sifflets du public, ce qui est une rareté à la Coupe du monde.

Le bilan peut sembler maigre, mais l'Uruguay est en huitièmes de finale, son tournoi continue et les progrès sont possibles, y compris lundi à Samara contre la Russie avec la 1re place du groupe A à l'enjeu.

Pour l'Arabie saoudite et l'Égypte, le prochain match sera en revanche le dernier et ne vaudra que pour l'honneur