Nathan MacKinnon avait un peu la mine basse lors du gala de la LNH l'an dernier.

L'Avalanche avait été la pire équipe de la ligue. Se dirigeant vers la Californie pour un voyage de golf, il n'a fait un arrêt à Las Vegas que pour saluer un autre hockeyeur natif de Cole Harbour, Sidney Crosby.

Cette année, MacKinnon est l'un des trois finalistes pour le trophée Hart.

MacKinnon a récolté 39 buts et 58 passes cette saison, obtenant 97 points.

L'athlète de 22 ans a été le cinquième pointeur de la ligue, même en ratant huit matches à cause d'une blessure.

Le Colorado s'est amélioré de 47 points et a pris part aux séries, mais le club s'est incliné devant Nashville au premier tour.

« Je voulais un peu me rétablir comme joueur de premier plan, a dit MacKinnon, le premier choix du repêchage de 2013. Je voulais me reprendre après deux saisons difficiles pour moi et pour l'équipe. »

Hall a fourni 39 buts et 93 points, et Kopitar 35 filets et 92 points.

MacKinnon, Hall et Connor McDavid des Oilers, le meneur de la LNH avec 108 points, dont 41 buts, sont en lice pour le trophée Ted-Lindsay, pour lequel ce sont les joueurs qui votent.

L'entraîneur Gerard Gallant semble être le favori pour le Jack-Adams après le parcours enchanté des Golden Knights, à leur toute première saison. Gallant, qui a aussi été candidat en 2016, rivalise avec Bruce Cassidy, des Bruins, et Jared Bednar, de l'Avalanche.

Le défenseur Victor Hedman, du Lightning, sera en quête d'un premier trophée Norris. P.K. Subban (Predators) et Drew Doughty (Kings) peuvent le remporter pour une deuxième fois.

Chez les gardiens, le Vézina ira à Pekka Rinne des Preds, Connor Hellebuyck, des Jets, ou Andrei Vasilevskiy, du Lightning. Ces deux derniers sont candidats pour la première fois.

Pour le Calder, la lutte se fait entre les attaquants Brock Boeser, des Canucks, Mathew Barzal, des Islanders, et Clayton Keller, des Coyotes.