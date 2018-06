Il faut élever Alan Dzagoev au rang de nouveau héros russe. Sa blessure au premier match a ouvert toute grande la porte de la sélection russe à Denis Cheryshev, qui n’avait joué que 11 rencontres en son sein.

Auteur de deux buts contre l’Arabie saoudite, Cheryshev a remis ça mardi, contre l’Égypte. Après un malheureux but contre son camp d’Ahmed Fathi, Cheryshev a inscrit le deuxième des siens et rejoint Cristiano Ronaldo au sommet du classement des buteurs.

(Avec cinq réalisations, le redoutable « contre son camp » gagnerait pour l’instant le soulier d’or s’il était une personne, mais passons.)

Les adversaires de la Russie devaient s’attendre à affronter une équipe en détresse, plus habituée à perdre des matchs amicaux qu’à soulever son peuple.

Et pourtant, les hommes de Stanislav Cherchesov forment jusqu’ici un des collectifs les plus séduisants de la compétition. Ça joue au ballon, ça avale les kilomètres et ça marque dans le cours du jeu.

Dans cette Coupe du monde de phases arrêtées et de reprises vidéo, ce n’est pas rien.

Mais il faut aussi regarder les choses en face : la Russie a rencontré l’Arabie saoudite, dont on n’attendait rien, et l’Égypte, qui semble avoir souffert de toutes les discussions autour de l’état de santé de Mohamed Salah.

À moins d’une grande surprise lorsque l'Uruguay affrontera l'Arabie saoudite, mercredi, le dernier match de la Russie dans le groupe A, contre la Celeste, ne servira qu’à établir qui affrontera l’Espagne et qui affrontera le Portugal en huitièmes de finale.

La suite nous dira ce que la Russie a réellement dans le ventre.

Courageux Salah

Salah, justement. Les Russes ont réalisé un travail remarquable pour le talonner à tous les instants (Zhirkov et Ignashevich ont été superbes), mais la grande vedette égyptienne n’avait pas particulièrement l’air dans son assiette.

Peut-être l’œil est-il trompé par le fait que Salah joue pour le Liverpool de Jürgen Klopp, où on exige l’effort physique constant jusqu’à s’en rendre malade, mais rarement a-t-on vu Salah moins percutant et moins décisif que mardi, exception faite d’un tir de pénalité bien exécuté.

Mais si l’Égypte devient la première équipe éliminée de ce Mondial, mercredi, ce ne sera pas la faute de Salah. Il n’y a aucun doute possible : l’idole égyptienne a tout fait pour avoir la chance de défendre les couleurs de son pays sur le terrain.

Salah a lui-même gagné le tir de pénalité qui a produit, jusqu’ici, le seul but égyptien de cette Coupe du monde. Il n’a pas dévié de tir dans son propre filet. Il n’a certainement pas perdu Cheryshev en plein cœur de la surface de réparation. Et il ne s’est assurément pas laissé dominer physiquement par Dzyuba.

Son visage est partout en Égypte. Mais tous les espoirs d’une nation, ça pèse lourd. Surtout avec une épaule amochée.