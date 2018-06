Haïdara était utilisé presque uniquement sur les unités spéciales. Il était avec les Alouettes depuis deux ans. L’an dernier, en 16 matchs, l’ancien du Rouge et Or a capté cinq passes et réussi deux plaqués.

Carlisle est un ancien de la réputée université Notre-Dame aux États-Unis. Il pouvait jouer comme porteur de ballon, receveur de passes ou retourneur de bottés.

Pipkin était le plus jeune des quarts montréalais. Il n’aura que 23 ans le mois prochain. Il avait eu l’occasion de jouer un peu contre Hamilton l’an dernier, mais n’avait complété que deux de ses neuf passes.

Les Alouettes ont encore quatre quarts sous contrat : le partant Drew Willy, Matthew Shiltz (blessé), Jeff Matthews et Garrett Fugate, qui est sur l’équipe de réserve.