À la 38e minute, Sadio Mané avait trouvé Idrissa Gueye dans l'axe. Son tir, qui semblait fuir hors cadre, a toutefois été dévié par Thiago Rangel Cionek. Pris à contre-pied, le gardien polonais Wojciech Szczesny n'a pu que constater les dégâts.

Le Sénégal a doublé son avance en deuxième mi-temps. Gregorz Krychowiak a voulu remettre à son gardien, mais sa passe en retrait lobée était trop courte. Szczesny s'est avancé loin hors de sa zone pour l'accepter, mais M'Baye Niang a surgi depuis les lignes de côté pour devancer le Polonais et repousser le ballon vers la surface de réparation où il n'a eu qu'à taper la balle dans le filet désert.

À la 86e minute, Krychowiak a racheté son erreur en marquant de la tête après un coup franc, mais les Polonais ont manqué de temps pour créer l'égalité.

Dans la défaite, le Polonais Robert Lewandowski, auteur de 16 buts dans les qualifications, n'a eu qu'une occasion franche, sur coup franc, à la 50e minute. Mais son tir, bien placé au poteau gauche, manquait un peu de vélocité et a été habilement boxé par Khadim N'Diaye.

Dans ce groupe annoncé comme l'un des plus incertains de la compétition, c'est la journée des surprises, puisque la Colombie, rapidement réduite à 10, a aussi perdu contre le Japon par le même pointage, plus tôt dans la journée. La Pologne et la Colombie se feront face dimanche dans un match où une défaite signifierait l'élimination automatique.

La victoire sénégalaise a quant à elle permis à l'Afrique de marquer ses premiers points en Russie, puisque le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Nigeria ont tous perdu leur premier match.

Seize ans après leur dernière et unique participation à la Coupe du monde, le Sénégal ne s'est toujours pas incliné en phase de groupe. En 2002, les Lions de la Teranga avaient participé à l'élimination des tenants du titre français avec un gain de 1-0 dans le match inaugural à la surprise générale, avant de soutirer des matchs nuls au Danemark et à l'Uruguay.