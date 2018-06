David Ospina venait de repousser un Yuya Osako échappé, mais le rebond avait été favorable aux Japonais. Shinji Kagawa avait un filet ouvert, Ospina était hors position et Sanchez s’est projeté dans la course du tir, bras et jambes étirés. Le cadran n’indiquait pas encore la fin de la troisième minute que l’arbitre avait indiqué le point de réparation et que le carton rouge était sorti de sa poche. Le premier en 15 matchs.

La faute de Sanchez n’aura repoussé le but que le temps de placer le ballon sur le point et de laisser Kagawa prendre son élan.

En une erreur de jugement, voici la Colombie, favorite d’un des groupes les plus ouverts et quart-de-finaliste il y a quatre ans, au bord du gouffre.

Parfois il faut savoir laisser le ballon entrer dans le filet.

Il restait 87 minutes de soccer et malgré l’absence initiale de James Rodriguez (un peu juste physiquement, le meilleur buteur du Mondial 2014 est entré à l’heure de jeu), les Colombiens avaient les ressources offensives en Radamel Falcao et Juan Quintero pour revenir.

Et ils sont revenus.

Le reste de la première mi-temps a bien montré que les Cafeteros auraient dû avoir l’ascendant sur cette rencontre. Au fur et à mesure que les Colombiens reprenaient leurs esprits, et surtout après l’entrée de Wilmar Barrios, ils arrivaient à faire fi de l’infériorité numérique pour faire jeu égal avec les Japonais.

Mais à force de courir à 10 contre 11, les Sud-Américains ont fléchi en deuxième mi-temps et la victoire japonaise s’est faite inévitable.

Le carton rouge de Carlos Sanchez, 24 ans après le but contre son camp d’Andrés Escobar, menace une autre sélection colombienne enthousiasmante d’une élimination hâtive.

La Pologne et le Sénégal devraient mater le Japon, et dans ce jeu d’échecs à quatre, la Colombie s’est elle-même mise dans une position des plus délicates.

Arrêtez tout! Tirez.

Loin d’inverser la tendance de cette Coupe du monde, le duel entre la Colombie et le Japon aura accru la proportion des buts réalisés sur phase arrêtée.

Les trois buts inscrits à Saransk l’ont été d'un tir de pénalité, d'un coup franc direct puis d'un coup de pied de coin.

En fait, 18 des 35 réalisations de ce Mondial l’ont été sur un jeu où le ballon avait d’abord été immobilisé.

Plus de la moitié.

L’assistance vidéo a beaucoup fait jaser depuis le coup d'envoi, mais elle n’est pas seule responsable. Le jeu est physique (parlez-en au Brésil), les espaces sont peu nombreux, les systèmes sont généralement hermétiques, mais surtout, la plupart des équipes manquent encore de liant à l'attaque.

Est-ce que cette tendance de la première semaine sera le thème final du Mondial russe?