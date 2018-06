Lors de la conclusion d'un match interrompu par la pluie le 15 mai dernier, Juan Soto a frappé un circuit de deux points en sixième qui a procuré un gain de 5-3 aux Nationals, contre les Yankees de New York, lundi à Washington. Or, le 15 mai, Soto n'avait pas encore amorcé sa carrière dans les majeures puisque les Nationals ne l'ont repêché que cinq jours plus tard.