Au lieu de huit comme en 2017-2018, le Tricolore disputera sept matchs préparatoires cette saison, dont un au Centre Vidéotron de Québec, face aux champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington.

Quatre de ces rencontres auront lieu au Centre Bell, face aux Devils du New Jersey, aux Panthers de la Floride, aux Sénateurs d'Ottawa et aux Maple Leafs de Toronto. Il disputera ses deux autres rencontres sur des patinoires adverses à Ottawa et Toronto.

Voici le calendrier complet :