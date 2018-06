Après les débuts difficiles de l’Argentine, de l’Allemagne et du Brésil, ces derniers jours, la pause n’a pas dû être un moment si agréable pour les Diables rouges. Après 45 minutes de jeu contre un Panama somme toute bien organisé, avec son attaquant Blas Pérez prudent au possible et son gardien Jaime Penedo miraculeux à une reprise ou deux, les Belges devaient revoir dans leur tête quelques images des matchs de la veille.

Dries Mertens a eu tôt fait d’assainir l’atmosphère.

Dans ce Mondial, la Belgique est une des équipes les plus purement talentueuses. Dans le cœur du jeu, elle peut compter sur des joueurs intransigeants en un contre un, si aptes à manœuvrer dans de petits espaces et à éliminer des adversaires que la création systématique de surnombres n’est pas si importante que ça.

Dans le coin de la surface d’où tire Mertens, ils sont trois Belges pour six Panaméens. Juste avant le sublime centre de l’extérieur du pied de Kevin De Bruyne pour le premier but de Romelu Lukaku, Eden Hazard s’enfonce parmi quatre adversaires. Il réussit à en sortir le ballon, évidemment.

Et quand le Panama tente de revenir dans le match, les Belges lancent une contre-attaque dévastatrice que conclut encore Lukaku.

Quand elle démarre enfin, elle fait peur, cette équipe de Belgique.

Très peur.

Beau à pleurer

Si vous croyez encore que le soccer, ce n’est qu’un simple jeu, retournez voir le stade interpréter l’hymne panaméen.

Les joueurs sont à quelques minutes de participer au tout premier match de phase finale de Coupe du monde de l’histoire de leur pays. Ils chantent comme si c’était la dernière fois qu’ils allaient chanter. Certains doivent fermer les yeux. Le moment les a totalement absorbés.

Dans les tribunes, des Panaméens semblent au bord des larmes. Quelques-uns d’entre eux ont attendu toute leur vie de voir leur pays au Mondial.

C’est chose faite.

Le résultat n’a pas été extraordinaire. Mais il n’avait pas besoin de l’être.

Le Panama a enfin reçu son invitation à la fête.