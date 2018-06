Dans une nouvelle exposition intitulée l’Expérience olympique canadienne, le public aura droit à une immersion dans l’univers des athlètes.

Au menu, simulation d’une descente d’une piste de bosses pour se mesurer à Mikaël Kingsbury ou d’un parcours de bobsleigh comme l’a fait si souvent la double championne olympique Kaillie Humphries.

« L’histoire du sport olympique canadien a maintenant pignon sur rue en plein cœur de Montréal, première ville olympique canadienne, ce qui représente une vitrine remarquable pour nos athlètes et notre histoire sportive », explique Eric Myles, directeur exécutif Sport du COC.

Une longue vidéo relatant plus d’un siècle d’histoire olympique canadienne, tant aux Jeux d’été que d’hiver, présentera les moments marquants et les performances mémorables d’athlètes canadiens dans la salle Lausanne. La partie plus muséale de la Maison est réservée à l'histoire des JO et des performances canadiennes.

Le projet de Maison olympique à Montréal a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Les bureaux du 500 boulevard René-Lévesque Ouest, qui devait accueillir le projet de musée olympique ouvert au public, hébergeaient déjà plus d’une cinquantaine d’employés du COC. Ce sont les dépassements de coûts de la salle de réunion Lausanne et les délais dans l’avancement des travaux qui ont marqué les esprits.

La démission de Marcel Aubut, le 3 octobre 2015, avait aussi freiné l’évolution de ce projet pour lequel le COC a reçu 8,5 millions de dollars en fonds publics.

Les portes seront ouvertes au public mercredi dès 10 h.