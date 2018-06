« En accord avec l'encadrement, le sélectionneur Zlatko Dalic a décidé de renvoyer Nikola Kalinic de l'équipe nationale. Kalinic quitte le camp de base en Russie lundi pour rentrer au pays », a d'abord écrit la Fédération croate dans un communiqué.

En point de presse, le sélectionneur a ensuite précisé ce qui l'avait mené à prendre une telle décision et terminer le tournoi à 22 joueurs.

« Lors du match contre le Nigeria, Kalinic s'est échauffé et aurait dû entrer en jeu en seconde période, mais il a dit qu'il n'était pas prêt parce qu'il ressentait encore son problème au dos, comme il l'avait fait contre le Brésil en Angleterre, en disant qu'il n'était pas prêt. Il a également dit la même chose pour l'entraînement hier. Je l'ai accepté calmement, et comme j'ai besoin de joueurs prêts et en bonne santé, j'ai pris cette décision », a précisé Dalic au terrain d'entraînement des Croates, à Roshchino, au nord de Saint-Pétersbourg.

Selon le quotidien croate Sportske Novosti, l'attaquant ne serait pas vraiment satisfait de son statut de deuxième choix sans réelle perspective derrière la vedette Mario Mandzukic. C'est d'ailleurs ce joueur qu'il a refusé de remplacer lors des deux matches cités par Dalic, celui en amical contre le Brésil et la victoire contre Nigeria lors du Mondial.

Après ce deuxième refus de quitter le banc des remplaçants, Dalic n'a cette fois pas accepté l'excuse avancée à Liverpool, et a préféré faire un choix radical pour protéger l'ambiance au sein du groupe et maintenir son autorité, conclut le Sportske Novosti.