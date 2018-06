L’Américaine Coco Vandeweghe, 15e, gagne une place, tout comme l’Australienne Ashleigh Barty, 16e, qui a remporté dimanche le tournoi sur gazon de Nottingham. En revanche, la Belge Elise Mertens se retrouve à la 17e.

Carol Zhao demeure la Canadienne la mieux classée, au 132e rang mondial, suivie de Françoise Abanda (149e), Bianca Andreescu (187e) et Eugenie Bouchard (193e).

La Torontoise Katherine Sebov, demi-finaliste au tournoi d’Obidos, au Portugal, le 10 juin, a réussi un bond de 19 places jusqu’au 263e rang.

Classement de la WTA au lundi 18 juin 1. Simona Halep (ROU) 7970 points

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6745

3. Garbine Muguruza (ESP) 6550

4. Sloane Stephens (USA) 5463

5. Elina Svitolina (UKR) 5205

6. Caroline Garcia (FRA) 4970

7. Karolina Pliskova (CZE) 4685

8. Petra Kvitova (CZE) 4610

9. Venus Williams (USA) 3971

10. Madison Keys (USA) 3536

11. Angelique Kerber (GER) 3460

12. Jelena Ostapenko (LAT) 3392

13. Julia Görges (GER) 3210

14. Darya Kasatkina (RUS) 3125

15. Coco Vandeweghe (USA) 2702 (+1)

16. Ashleigh Barty (AUS) 2640 (+1)

17. Elise Mertens (BEL) 2635 (-2)

18. Naomi Osaka (JPN) 2350

19. Magdalena Rybarikova (SVK) 2145

20. Anastasija Sevastova (LAT) 2105

132. Carol Zhao (CAN) 458

149. Françoise Abanda (CAN) 396

187. Bianca Andreescu (CAN) 297

193. Eugenie Bouchard (CAN) 283

263. Katherine Sebov (CAN) 192

Roger Federer Photo : Getty Images/Alex Grimm

Federer détrône officiellement Nadal

Roger Federer, victorieux à Stuttgart pendant que Rafael Nadal se reposait, a repris comme prévu les commandes du classement de l’ATP, dans lequel Grigor Dimitrov (5e) et Marin Cilic (6e) ont échangé leur place.

Ces deux échanges, entre le Suisse et l’Espagnol d’une part et entre le Bulgare et le Croate d’autre part, sont les seuls changements dans les 10 premières positions à 15 jours du coup d’envoi du tournoi de Wimbledon.

Finaliste à Stuttgart, le Canadien Milos Raonic réalise une belle opération avec un bond de quatre positions, jusqu’au 31e échelon. Denis Shapovalov demeure le Canadien le mieux classé. Il occupe toujours le 23e rang.