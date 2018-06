Règle générale, le constat principal demeure le même. La passe la plus précieuse est celle qui casse une ligne, qui sort des adversaires du jeu.

Les Mexicains, dans leur éclatante victoire de 1-0 contre les Allemands, ont raté un nombre incalculable d’occasions en transition. Mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir manqué de volonté à jouer vers l’avant et à lancer des contre-attaques aussi efficacement que possible.

Quelques secondes avant le but, le défenseur mexicain Hector Moreno ne cherche pas la passe facile à Jesus Gallardo ou à Hirving Lozano devant lui. Il élimine plutôt quatre adversaires quand il trouve Chicharito Hernandez, qui s’appuie illico sur Carlos Vela.

Et l’action décisive du match est lancée.

Le but de Lozano restera dans les annales du soccer mexicain. Mais pour l’instant, il signifie surtout qu’El Tri fait un bond de géant vers une septième qualification de suite en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Et maintenant, l'Allemagne?

Comme l’Espagne en 2014, comme la France en 2002, comme l’Argentine en 1990, l’Allemagne championne du monde a donc perdu son premier match.

Dans des circonstances différentes, la Mannschaft aurait peut-être connu un autre sort. Le hic, c’est que cet autre sort aurait très bien pu être une victoire de 2-1 qu’une plus lourde défaite de 4-0.

Le moins bon, d’abord : l’Allemagne a été beaucoup trop vulnérable à la rapidité mexicaine. Son bloc équipe s’est désorganisé à la moindre menace. Des ajustements sont nécessaires devant la charnière Boateng-Hummels, trop souvent esseulée.

Mais les Allemands se sont créé trop d’occasions contre une équipe mexicaine en mode défense pour ne pas y trouver un peu d’espoir. Il est tout à fait envisageable, d’ailleurs, que la Suède et la Corée du Sud prennent moins d’initiatives que leurs adversaires du jour.

Encore faut-il que Marco Reus, élément dynamisant de l’attaque allemande, soit titularisé.

Et si...?

Place à une théorie farfelue.

Et si l’Allemagne n'était pas si malheureuse d'avoir perdu cette rencontre?

La Mannschaft, si elle termine au 2e rang de son groupe, croisera en huitièmes de finale le gagnant du groupe E, qui risque d’être le Brésil.

Et ça, c’est un match qui lui a déjà souri.

Ou plutôt, 7-1 match qui lui a déjà souri.