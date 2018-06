Un texte de Félix St-Aubin

Onze joueurs du circuit Ambrosie ayant réussi à se tailler une place parmi l'une ou l'autre des formations actives (46 athlètes par équipe) ont été formés au CEPSUM par Danny Maciocia.

Plus du tiers (36,7 % ou 4 sur 11) figurent dans les rangs de l’organisation britanno-colombienne.

David Ménard faisait figure d’unique représentant des Bleus avant la venue de Frédéric Chagnon, Junior Luke et David Foucault. Les deux premiers ont intégré l’équipe à la suite du repêchage amateur, tandis que le troisième a quasiment parcouru la totalité du pays à la suite d’une transaction.

Ménard a rapidement grimpé les échelons après un stage universitaire de quatre campagnes dans la métropole qui s'est conclu en 2013. On lui a dès lors confié des responsabilités défensives en tant que plaqueur. Il a répondu avec deux sacs du quart, avant de tripler sa récolte l’année suivante.

L’athlète qui soufflera ses 28 bougies d’anniversaire à la mi-juillet n’a pas dérougi depuis, terminant au 2e rang des Lions en 2017 pour les sacs (5). Il a également dominé les siens, en compagnie de Maxx Forde, en ce qui a trait aux échappés provoqués (2).

Ménard a accueilli Luke dans les tranchées défensives il y a un peu plus de 12 mois. Il a disputé deux saisons complètes à ses côtés, soit avec les Carabins (2013) et les Lions (2017).

Chaque fois, son acolyte était une verte recrue.

Dominique Davis (no 6) et Junior Luke (no 91) Photo : La Presse canadienne/John Woods

Luke a aussi entamé sa carrière professionnelle en rabattant les quarts adverses à deux reprises derrière la ligne de mêlée. Lentement, il emboîte un chemin qu'a exploré son homologue québécois.

Samedi soir, lors de l’ouverture locale contre les Alouettes de Montréal, Luke a poursuivi dans la même veine en brisant la glace dans la colonne des sacs.

Le trajet emprunté par Chagnon est légèrement différent. Le secondeur n’a pratiquement pas été employé dans le bataillon défensif jusqu’ici, mais a su s’imposer dans les unités spéciales.