De cet Argentine-Islande, l’Histoire retiendra le magnifique but de Sergio Agüero, la réplique d’Alfred Finnbogason, le tir de pénalité raté de Lionel Messi, bref, les jeux spectaculaires qu’on inclurait dans un montage de faits saillants. C’est dans notre nature.

Mais il y a également quelque chose de beau dans un effort défensif collectif, dans une succession d’actions banales en apparence qui, au bout de 90 minutes, sont aussi précieuses qu’un extraordinaire renversé du pied droit devenu viral sur la toile. C’est ce qu’a (encore) réussi l’Islande, samedi, dans son match nul de 1-1.

Les Islandais et leur dentiste de sélectionneur (ce n’est pas une blague) n’ont pas réinventé la roue en vue de cette Coupe du monde. Comme à l’Euro 2016, ils ont fait preuve de rigueur. Leur bloc compact a frustré les Argentins, empêché Messi d’amorcer des combinaisons dans l’axe et rejeté le jeu vers les flancs, où les ailiers et les latéraux ont peiné à trouver des solutions.

L’abnégation. La solidarité. La ténacité. Ce sont là de plus belles valeurs encore que le plomb en pleine lucarne.

Les deux prochains adversaires pourront-ils jouer le même tour à l’Argentine? La Croatie, une des équipes les plus âgées de cette Coupe du monde, devrait proposer un bloc assez bas, et le Nigeria peut créer du danger en transition.

La sélection albiceleste a du pain sur la planche. Mais tout n’est pas perdu.

À l’Euro 2016, l’Islande avait amorcé son tournoi magique avec un match nul de 1-1 frustrant au possible pour l’adversaire du jour.

Cet adversaire, c’était le Portugal de Ronaldo.

Celui qui est devenu champion d’Europe.

Messi et le point de pénalité

Le petit génie argentin sait tout faire. Plus besoin de le prouver.

Mais les tirs de pénalité? C’est un de ses rares points faibles.

Après le coup raté de Messi en deuxième mi-temps, l’entreprise Opta, qui compile des données sportives, a souligné sur Twitter qu’il s’agissait de son quatrième échec à ses sept dernières tentatives.

Règle générale, Messi marque trois fois sur quatre quand il prend un coup de pied de réparation. Pour un joueur de sa trempe, c’est un ratio insuffisant.

Mais le no 10 argentin est allé au point de pénalité plus d’une centaine de fois dans sa carrière professionnelle. Oui, il rate parfois l’occasion. Oui, les gardiens sont de plus en plus aptes à deviner ses intentions.

Mais il prend ses responsabilités. Et cette Argentine, qui présente encore d’importantes lacunes, a besoin d’un leader comme lui.