Le joueur de 31 ans, ancien numéro un mondial désormais tombé au 157e échelon, n'a pas joué sur le circuit masculin depuis Wimbledon, en juillet 2017, lorsqu'il s'était blessé à la hanche droite.

« Andy Murray a confirmé qu'il va jouer », a tweeté le compte officiel de l'événement londonien.

Murray rencontrera d'entrée de jeu Nick Kyrgios, 24e au classement de l'ATP. L'Écossais a remporté l'intégralité des cinq duels contre l'énigmatique Australien et mène 14-1 concernant les manches gagnées.

Opéré en janvier à la hanche, la même qui l'a forcé à entamer une longue pause l'été dernier, l'Écossais cherchait à calibrer son retour pour la saison sur gazon.

Celui qui compte deux titres à Wimbledon, qui débutera le 2 juillet, renouera donc avec ses pairs au Queen's, généralement vu comme l'antichambre du tournoi du grand chelem.

Murray avait renoncé à la compétition néerlandaise de Bois-le-Duc il y a une dizaine de jours.

Le Croate Marin Cilic (no 1), le Bulgare Grigor Dimitrov (no 2), le Sud-Africain Kevin Anderson (no 3) et le Belge David Goffin (no 4) seront les quatre favoris dans la capitale anglaise.

Les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic, le Serbe Novak Djokovic ainsi que le Suisse Stan Wawrinka participeront également à la compétition. Leur rang mondial ne leur a toutefois pas permis d'obtenir le statut de tête de série.

Shapovalov rencontrera d'entrée de jeu le Luxembourgeois Gilles Muller, tandis que son compatriote Raonic bataillera avec un joueur issu des qualifications.

L'Espagnol Rafael Nadal a fait une croix sur le tournoi du Queen's cette semaine afin de refaire le plein d'énergie.