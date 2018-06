Le frappeur ambidextre Solarte est devenu le neuvième joueur des Blue Jays à frapper un circuit des deux côtés du marbre. Il s'agissait de ses 13e et 14e longues balles cette saison.

Devon Travis a également étiré les bras pour permettre à la formation torontoise (31-38) de briser une séquence de trois défaites.

Aaron Sanchez a retiré huit frappeurs sur des prises -- dont le cogneur des Nationals Bryce Harper, à deux reprises -- en six manches de travail, accordant trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Seungwan Oh, Aaron Loup et John Axford ont assuré la relève. Loup et Axford ont tous les deux donné un point.

Ryan Tepera a obtenu son quatrième sauvetage de la saison, tandis que Oh (2-2) a récolté la victoire.

Anthony Rendon, Pedro Severino et Daniel Murphy ont tous les trois frappé des simples d'un point du côté de la formation de Washington (37-29).

En six manches, Gio Gonzalez (6-3) a pour sa part concédé cinq points, effectuant trois retraits sur des prises. Le releveur Justin Miller a accordé un autre point en relève, avant que Shawn Kelley réduise les frappeurs des Jays au silence en neuvième.