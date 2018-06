Âgé de 24 ans, Galchenyuk avait été sélectionné au troisième rang du repêchage de 2012 par le Tricolore. En 418 rencontres avec le Canadien, il a accumulé 108 buts et 147 aides. Il a ajouté quatre buts et neuf aides en 28 matchs de séries éliminatoires.

Galchenyuk a connu ses meilleurs moments en 2015-2016, quand il a inscrit 30 buts et 56 points en 82 matchs.

« Alex est un joueur talentueux et un attaquant productif qui a déjà inscrit 30 buts dans cette ligue », a déclaré le directeur général des Coyotes, John Chayka, par le biais d'un communiqué.

Il avait signé un contrat de trois saisons et 14,7 millions $ avec le Canadien l'été dernier, alors qu'il était joueur autonome avec compensation.

Pour sa part, Domi est âgé de 23 ans et avait été choisi par les Coyotes au 12e rang de l'encan de 2013. Il a disputé 222 rencontres dans la LNH et a inscrit 36 buts et 99 aides.

La saison dernière, Domi a marqué neuf buts et 36 aides en 82 matchs. Il écoulait la dernière campagne de son contrat de recrue et il pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

Il avait inscrit 52 points, dont 18 buts à sa première saison, la meilleure de sa carrière.

« Max est un joueur talentueux et une bonne personne. Montréal va lui offrir un nouveau départ et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans l'avenir », a mentionné Chayka.

Au niveau international, Domi a remporté l'or au Championnat mondial junior de 2015 avec le Canada. Il a également mis la main sur la médaille d'argent en 2016 à ce même tournoi.

Il est le fils de l'ancien dur à cuire Tie Domi.