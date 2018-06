L'équipe présentait une fiche de 6-2-1 après une victoire de 3-1 contre le Real Salt Lake le 6 mai dernier, mais elle n'a pas gagné depuis en Championnat.

Les Lions (6-8-1) ont glissé au sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Est avec 19 points, le même total que le Fire de Chicago, qui a toutefois disputé un match de plus.

L'entraîneur adjoint Bobby Murphy dirigera l'équipe pendant que la direction effectue ses recherches pour dénicher un nouvel entraîneur-chef.

Les entraîneurs adjoints CJ Brown et Miles Joseph ont aussi quitté l'équipe d'un commun accord.

« Il s'agit d'une décision difficile à prendre, mais dans le sport, il faut parfois prendre des décisions difficiles pour l'intérêt supérieur de l'équipe, a affirmé le président de l'Orlando City SC, Alex Leitao, dans un communiqué. J'ai un respect énorme pour Jason et le travail qu'il a accompli à Orlando. Il est arrivé à une période difficile et il lègue un héritage de respect et de professionnalisme. Il est maintenant temps d'aller de l'avant, de garder la tête haute et de poursuivre notre marche vers nos nombreux objectifs cette saison. »

Kreis avait été embauché par les Lions à mi-chemin de leur deuxième campagne en MLS en juillet 2016. Au cours de son règne, l'équipe a compilé un dossier de 21-29-14 en MLS.

L'Orlando City SC a perdu son dernier match 3-0 contre l'Impact, samedi à Montréal. Il disputera sa prochaine rencontre le 20 juin contre le D.C. United dans le cadre de la U.S. Open Cup, puis accueillera l'Impact le 23 juin, à Orlando.