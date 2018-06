Trop souvent, ces dates qu’on encercle au calendrier nous déçoivent. Les attentes sont aussi élevées que les gradins temporaires d’Iekaterinbourg.

Mais cette bataille de la péninsule ibérique a criblé le téléspectateur de moments à couper le souffle et lui a fait crier, d’une voix haletante : « Que c’est beau, la Coupe du monde! »

Cristiano, Cristiano, Cristiano…

Impossible de ne pas parler de lui. Dès les hymnes nationaux, Ronaldo nous faisait savoir que son moment était venu. Tandis que ses 10 coéquipiers étaient tous bien alignés, côte à côte, Ronaldo était tout juste tourné vers la caméra. Comme un personnage de film de propagande capté en contre-plongée, il avait l’air de dire qu’il allait prendre les choses en main pour nous, pauvres mortels.

Au-delà de ses deux buts marqués, Ronaldo a été le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps. Non, le Portugal n’a pas présenté la même maîtrise que l’Espagne avec le ballon. Il ne le peut tout simplement pas.

Mais s’il est parvenu à amorcer des transitions dangereuses, c’est surtout parce que Ronaldo, loin d’attendre la venue de ses coéquipiers, décrochait pour leur donner un point d’appui avant de les suivre à l’attaque.

Et que dire de son somptueux troisième filet? On a tendance à exagérer le savoir-faire de Ronaldo sur coup franc. Il n’avait jamais marqué ainsi en tournoi majeur et n’en a réussi qu’un cette saison pour le Real Madrid. Celui-ci relevait cependant du génie, et il donne bien plus qu’un point au Portugal : il donne au pays l’impression que Ronaldo pourra le mener loin, très loin dans cette Coupe du monde.

Le Portugal, après tout, est champion d’Europe en titre.

Polyvalente Espagne

La Roja, de son côté, éprouvera peut-être quelques regrets. Mais à l’image du nom de famille de son nouveau sélectionneur, Fernando Hierro, elle a montré une volonté de fer dans l’adversité.

Avant d’être couronnée championne en 2010, l’Espagne a semblé à court de solutions lorsqu’elle a perdu son premier match 1-0 contre la Suisse. En 2014, elle s’est tout simplement écroulée, lamentablement battue par les Pays-Bas et le Chili au tour préliminaire.

Cette fois, l’Espagne a non seulement gardé son sang-froid, mais elle a aussi exploité chaque corde de son arc au moment opportun.

Le jeu reste purement espagnol, axé sur la passe, le positionnement et les surnombres. Mais quand un peu d’espace s’est ouvert pour Diego Costa, on s’est contenté d’un long ballon vers lui. Ce n’est pas particulièrement espagnol, mais Costa n’est justement pas né en Espagne. Et ça s’est traduit par un but.

En retard 2-1, l’Espagne a continué de jouer comme elle sait le faire. C’est ainsi qu’elle s’est créé une occasion sur coup franc. La faute, comme un signe des cieux, a été commise à l’endroit du poète Andrés Iniesta. Marquer sur coup franc n’est pas particulièrement espagnol non plus, même si c’est comme ça qu’elle avait accédé à la finale de 2010.

Mais justement, c’est encore Costa qui a touché la cible.

Et la longue frappe de Nacho, si elle était magistrale, n’avait rien de très espagnol non plus. Mais en jouant selon son plan A, l’Espagne a montré qu’elle sait maintenant mieux utiliser ses plans B, C et D qu’avant.

Les Espagnols, comme les Portugais, iront se coucher en 2e place du groupe B. Mais ces deux équipes, à la lumière de ce qu’elles nous ont présenté vendredi, peuvent dormir tranquilles. La qualification les attend.

Quelques pensées sur Maroc 0-1 Iran

Dire que tout avait si bien commencé pour les Marocains. Les Iraniens, malgré toute leur bonne volonté, n’avaient aucune réponse à l’occupation que faisaient leurs adversaires de l’espace sur le terrain. Comme un accordéon, le Maroc s’est fait très compact lorsque l’Iran parvenait à garder le ballon à l’occasion – la pression marocaine a été très juste en transition – et rendait la pelouse aussi vaste que possible lorsqu’il attaquait.

Chacune des touches de balle de Nordin Amrabat sur le flanc droit faisait écarquiller les yeux. Mais il aurait pu être plus décisif, et ce n’est pas nécessairement sa faute. À quelques reprises, un coéquipier aurait pu lui remettre le ballon lorsqu’il était démarqué, mais de mauvais choix auront coûté cher aux Marocains. La sortie d’Amrabat en raison d’une blessure à la tête était aussi malheureuse qu’inquiétante.

Les trois points étaient inespérés pour l’Iran. L’approche des Lions de Perse était conservatrice, mais elle visait à exploiter certaines situations bien ciblées pour surprendre les Marocains. Les Iraniens ont notamment exécuté quelques rentrées de touche peu orthodoxes. On cherche des avantages concurrentiels où on le peut.

À surveiller samedi

France c. Australie (6 h [HAE]) : la jeunesse devrait être à l’honneur pour les Bleus, qui ne s’attendront à rien de moins que trois points.

Argentine c. Islande (9 h) : la magie de la belle histoire du dernier Euro opère-t-elle encore?

Pérou c. Danemark (12 h) : déjà un match décisif pour ces deux équipes, qui visent la 2e place du groupe C derrière la France.

Croatie c. Nigeria (15 h) : la Croatie a-t-elle enfin trouvé la bonne façon d’exploiter les qualités du Barcelonais Rakitic et du Madrilène Modric?