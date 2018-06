C'est la deuxième fois cette saison que Piatti est nommé joueur de la semaine, après avoir reçu cet honneur lors de la 10e semaine d'activités du circuit Garber. Le fabricant de jeux a obtenu sept buts et six passes jusqu'ici cette saison, une récolte qui constitue des sommets d'équipe. Il s'est aussi taillé une place au sein de l'équipe de la semaine en MLS.



Piatti s'est illustré avec deux buts, ses deux premiers en plus d'un mois, dans la victoire sans équivoque de 3-0 de l'Impact contre l'Orlando City SC, mercredi soir.



Nacho a marqué sur un tir de pénalité dès la cinquième minute de jeu, puis a porté le coup de grâce pendant les arrêts de jeu, mettant fin à une disette de cinq rencontres sans marquer.



Son dernier but avait été inscrit le 5 mai, dans une victoire de 4-2 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. L'Argentin avait raté le dernier match de l'Impact, un duel perdu 2-0 contre le FC Dallas, samedi au Texas, en raison d'une blessure mineure à un genou.



L'Impact aura une pause de 10 jours avec le début de la Coupe du monde de soccer, avant de se diriger vers la Floride pour rendre visite au Orlando City SC, le 23 juin.