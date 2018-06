Nestor a essentiellement fait ses marques en double, quoiqu'il a tout de même atteint le 58e rang mondial en simple en 1999.

Ses prouesses avec un partenaire de jeu à ses côtés ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il s'est hissé au sommet du classement de l'ATP à maintes reprises et a occupé une place de choix dans le top 10 durant nombre d'années.

Nous sommes honorés d’introniser Daniel dans le cadre de ce fantastique événement. Le comité a décidé à l’unanimité d’introniser Daniel à sa dernière Coupe Rogers, renonçant ainsi à la période d’attente normale de trois ans. Ses réalisations sont dignes d’une intronisation immédiate. Robert Bettaeur, président du Temple de la renommée du tennis canadien

Pas moins de 78 joueurs ont formé un duo avec Nestor depuis 1989. Le Bahamien Mark Knowles, le Serbe Nenad Zimonjic et le Bélarusse Max Mirnyi sont ses acolytes avec qui il a obtenu le plus de succès.

Aucun des tournois majeurs ne manque à son tableau de chasse ni même les compétitions de la série Masters 1000. Il a également enlevé les honneurs des finales de l'ATP à quatre reprises.

Daniel Nestor (gauche) et Nenad Zimonjic (droite) Photo : La Presse canadienne/Kirsty Wigglesworth

Le Torontois, natif de Belgrade en Serbie, est devenu en 2016 le premier joueur de double à décrocher 1000 victoires. Il en compte désormais 1062 contre 481 défaites.

« J’ai eu l'occasion d’avoir une carrière longue et fructueuse. J’ai peine à croire qu’elle prend fin, mais le temps est venu d’accorder du repos à mon corps et de passer plus de temps avec ma famille, a confié Nestor. Je suis honoré qu’un fonds pour la prochaine génération de joueurs soit créé à mon nom. »

Sa conquête de 91 titres, dont 8 dans les tournois du grand chelem, le place au 3e rang de l'histoire depuis le début de l'ère Open, en 1968. Seuls les jumeaux américains Bob et Mike Bryan le devancent respectivement avec 116 et 118 triomphes.

Avant d'être sacré vainqueur de l'une ou l'autre des quatre levées du grand chelem, Nestor s'est fait connaître sur la scène olympique avec sa prestation aux Jeux de Sydney en compagnie de Sébastien Lareau.

Le tandem unifolié, classé quatrième tête de série, s'était couvert d'or après avoir renversé les favoris australiens Todd et Mark Woodforde.

Il compte aussi quatre couronnes en double mixte, soit trois à Melbourne et un à Wimbledon. Il s'est arrêté à un gain de l'objectif à Roland-Garros et à Flushing Meadows.