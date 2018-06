Quintana a devancé de 22 secondes le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et l'Australien Richie Porte (BMC), qui conserve ainsi son maillot jaune de meneur.

Le vainqueur du jour a attaqué Porte au pied de la dernière montée et est revenu sur les échappés pour aller s'imposer seul après un effort de 170 km.

Au classement général, Quintana remonte de la 6e à la 2e place, à 17 secondes de l'Australien. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) recule d'un rang, au 3e, relégué à 52 secondes du meneur.

Samedi, la huitième et avant-dernière étape sur un circuit de 123 km autour de Bellinzone devrait réserver peu de surprise avant le contre-la-montre individuel de 34 km, dimanche, spécialité de Porte, maintenant largement favori pour enlever son premier Tour de Suisse.

Sans grosse difficulté, cette septième étape valait surtout par son final, une longue ascension de 25 km vers Arosa, station des Grisons, avec des passages à 9 %, voire 10 %, en toute fin de parcours.

Un groupe de 17 hommes se présentait détaché au pied de cette montée, parmi lesquels le Français Cyril Gautier (AG2R-La Mondiale), déjà échappé la veille, ou encore le Belge Greg Van Avermaet, équipier de Porte et qui allait ensuite le relayer, mais aussi le Suisse Michael Albasini (Mitchelton), dernier vainqueur à Arosa il y a six ans.

Le groupe a vite éclaté vite dès les premières difficultés et le spectacle se déroulait plutôt derrière dans le peloton, où Quintana a placé une attaque décisive.

Le grimpeur colombien, vainqueur du Tour d'Italie en 2014 et du Tour d’Espagne en 2016, et qui comptait 45 secondes de retard au général au départ de cette étape, a eu jusqu'à 41 secondes d'avance sur Porte. Mais l’Australien ne s’est jamais affolé et, aidé par le champion olympique Van Avermaet, il a refait une partie de son retard.