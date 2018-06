Réglons tout de suite la sélection du CH s’il exerce son choix au 3e rang.

Les deux candidats les plus évoqués sont des attaquants. Il y a Filip Zadina et Brady Tkachuk, deux ailiers.

Zadina

Zadina vient d’amasser 82 points, dont 44 buts, en 57 matchs avec les Mooseheads d'Halifax. Le très célébré Nico Hischier, tout premier choix du repêchage de 2017 (Devils du New Jersey), en avait amassé 86 avec la même équipe un an plus tôt, avec seulement 38 buts, cependant. Au Championnat du monde junior, Zadina a marqué sept buts en sept matchs.

Mais trêve de chiffres. L’ancien gardien Curtis Joseph, maintenant collaborateur avec Elite Prospect, un site spécialisé dans l’évaluation du talent, dit ce qui suit de Zadina. Attachez votre tuque!

« Filip Zadina est un attaquant dynamique au jeu très complet. Patineur explosif, il montre beaucoup de mobilité dans les deux sens de la patinoire. Il est très actif en défense pour créer des ennuis à l’adversaire. Il a un très bon sens du hockey et sait créer des occasions de marquer pour lui comme pour ses coéquipiers. C’est un marqueur et il manie très bien la rondelle. Il laisse partir son lancer très rapidement. Il est tenace en poursuite de rondelle. Pour résumer, Zadina est à la fois un attaquant complet (two way forward) et une force offensive dominante. »

On peut difficilement être plus élogieux.

Brady Tkachuk

Avec Tkachuk, on parle de ce qu’il est convenu d’appeler un « attaquant de puissance ». Brady Tkachuk fait 1,91 m, 6 centimètres de plus que Zadina. Pour reprendre une expression populaire dans le métier, c’est un gros bonhomme qui bouge ses pieds.

L'attaquant Brady Tkachuk Photo : The Associated Press/Jeffrey T. Barnes

Par contre, il a marqué seulement 8 buts en 40 matchs avec l’Université de Boston la saison dernière. Ça me refroidit un brin. Mieux entouré, il a marqué trois buts et ajouté six passes en sept matchs au mondial junior. C'est déjà mieux.

Mais j’irais pour le talent pur plus que pour la taille. Dans la catégorie « gros joueur américain qui bouge bien les pieds », on a beaucoup donné, il me semble, avec Jeff Fischer, Jarred Tinordi et Michael McCarron. Si on changeait de registre?

L’échange

Là, il y a 1000 scénarios possibles. Marc Bergevin ne va pas venir nous les raconter, mais il discute avec ses homologues.

Imaginons par exemple qu’une équipe repêchant au septième, huitième ou neuvième rang tienne à obtenir le troisième rang du Canadien. Bergevin peut accepter d’inverser les choix et aller chercher un joueur établi ou des choix de deuxième tour en compensation. Il peut exercer ces choix ou les échanger pour un joueur établi, tout en repêchant au septième, huitième ou neuvième rang un joueur qui convient parfaitement à l’organisation.

Ce n’est qu’une hypothèse. Je vous l’ai dit, il y en a 1000.

Ce qu’il faut retenir c’est que ce troisième choix a deux volets : c’est une porte ouverte vers l’amélioration ou une monnaie d’échange remarquable vers une amélioration plus immédiate. Il faudra seulement éviter de confondre « amélioration immédiate » et « bouchage de trou ».

Marc Bergevin a un plan. Il nous l’a dit. Le plan est si bon et si clair que Geoff Molson lui a renouvelé sa confiance.

Avez-vous hâte de connaître ce plan?

Tout sur Carlson

Un mot en terminant sur le marché des joueurs autonomes qui s'ouvrira dans deux semaines. Je ne crois plus vraiment aux chances du Canadien d’attirer John Tavares. Il partirait vers la Californie, paraît-il.

Le CH pourrait plutôt se lancer dans la course pour le défenseur John Carlson.

John Carlson célèbre un but. Photo : Associated Press/Alex Brandon

Avec Carlson et Weber qui jouent tous les deux à droite, le Tricolore serait solide en défense 50 minutes par match. Et soyons réalistes, cette équipe-là ne va pas gagner souvent 6 à 5. La défense devient donc une priorité. Comme Weber et Carlson peuvent aussi apporter leur contribution à l'attaque, le sacrifice ne sera pas complet.

Jeff Petry est droitier lui aussi. Il s’ajouterait simplement aux monnaies d’échange dont disposera Marc Bergevin.

Mais est-ce que c’est dans le plan?