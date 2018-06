Pendant 90 minutes, les Uruguayens ont buté sur la défense égyptienne, solidaire et physique, sur le gardien Mohamed El-Shenawy, superbe contre une volée de Cavani à la 84e minute, et même sur le poteau, qui a sauvé les Pharaons d’un coup franc de l’avant-centre du Paris Saint-Germain à la 88e.

Mais, dans la dernière minute avant les arrêts de jeu, Gimenez a sauté très haut sur un coup franc excentré pour placer sa tête dans le petit filet, loin d’El-Shenawy, qui avait été préféré au vétéran de 45 ans Essam El-Hadary.

La domination à peu près constante de la Celeste rend son succès mérité, mais il est cruel, tout de même, pour les Pharaons, qui retrouvaient le Mondial après 28 ans d’absence et qui n’y ont toujours pas gagné un match.

Les joueurs de Hector Cuper ont vraiment résisté et n’ont pas renoncé à jouer et à presser, quand ils le pouvaient. Mais, sans Salah, tout est trop compliqué pour eux et les options offensives trop réduites.

Trois semaines après sa blessure à l’épaule en finale de la Ligue des champions, l’attaquant de Liverpool, qui ne s’est entraîné qu’une fois avec le groupe, n’était donc pas encore tout à fait prêt, malgré les déclarations de son sélectionneur qui avait dit être « sûr presque à 100 % que Salah jouerait ».

Salah était partout autour du terrain, sur les banderoles et les maillots des supporters égyptiens installés dans les invraisemblables tribunes rétractables du stade. Mais pas sur la pelouse, et cela a pesé très lourd sur l’équipe égyptienne.

Dans un match longtemps marqué par une avalanche d’erreurs techniques et par un rythme très lent, les Égyptiens n’ont en effet presque jamais été dangereux, seulement sur une belle frappe d’Ahmed Fathi à 20 minutes de la fin.

Les Uruguayens ont eu plus d’occasions, bien sûr. En plus des deux actions de Cavani en fin de match, ils auraient pu, ou dû, marquer par l’intermédiaire de Suarez, pas très inspiré sur une reprise de près (24e minute), puis lors d’une incursion en pleine surface (30e) amorcée par Cavani.

Au total, ces trois points permettent à l’Uruguay de se placer très favorablement dans le groupe A après la victoire de la Russie, jeudi, qui a confirmé la très grande faiblesse de l’Arabie saoudite (5-0).

Mais l’équipe d’Oscar Tabarez, formée de joueurs habitués à disputer les matchs qui comptent en Ligue des champions (Cavani, Suarez, Godin, Bentancur, etc.), peut faire infiniment mieux.