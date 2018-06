C'est au début de la dernière séance de qualification, lancée jeudi à 21 H 30 (heure locale), que Nakajima, déjà auteur du meilleur chrono mercredi, a signé un nouveau temps de référence en 3 min 15 s 377/1000. La dernière heure de cette troisième séance de qualification s'est ensuite déroulée sous une pluie fine sur une piste moins rapide.

La Toyota no 8 a devancé l'autre Toyota, la no 7 pilotée par le Britannique Mike Conway, le Japonais Kamui Kobayashi et l'Argentin José Maria Lopez, qui n'a pas amélioré son temps de 3:17,377 établi mercredi soir lors de la première séance de qualification.

Toyota est le seul constructeur de la catégorie reine LMP1, avec deux prototypes hybrides.

Les Rebellion no 3 et no 1 partiront en deuxième ligne, avec respectivement les 3e et 4e temps des qualifications et prendront la tête des huit prototypes non hybrides privés engagés en LMP1.

Le départ de la 86e édition sera donné à 60 voitures, samedi à 15 H 00 , par l'Espagnol Rafael Nadal, tout juste couronné pour la onzième fois à Roland-Garros.

Grille de départ :