« Les Canadiens, ils auront certainement de bons skieurs... Les Américains, ils voulaient (au Mondial de 1994) nous faire jouer 4 périodes de 25 minutes, pour la publicité. Ils voulaient nous faire jouer 100 minutes », a-t-il lancé.

« Quant aux Mexicains, a-t-il ironisé, ils ne le méritent pas. Le Mexique, ils gagnent deux matchs (dans un Mondial), on l’a vu en Allemagne et au Brésil, et puis dehors, Aeromexico. »

« Cela ne me plaît pas, il n’y a pas de passion » dans ces pays, a-t-il dit au sujet du Canada et des États-Unis.

La Coupe du monde sera organisée pour la première fois par trois nations en 2026. Ce sera une première pour le Canada, une deuxième pour les États-Unis (1994) et une troisième pour le Mexique (1970, 1986).

Le trio nord-américain a été désigné mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du monde à 48 équipes devant le Maroc, qui n’a obtenu que 65 voix contre 134 pour la candidature nord-américaine.