Le Hongrois n'a eu aucune réponse à offrir lorsque le Canadien, 7e tête de série, avait les balles en main. Il a produit 19 as, soit 4 de plus que la veille lors de son retour victorieux face au Bosnien Mirza Basic, et commis 2 doubles fautes.

Raonic a enregistré de prodigieux taux de réussite de 86 % et 80 % (24 en 28 et 12 en 15) au service avec ses première et deuxième balles.

La 35e raquette mondiale a saisi chacune des trois occasions de briser son rival classé 46e sur le circuit de l'ATP. Fucsovics, lui, n'a pas vu la moindre balle de bris se pointer le bout du nez durant les 51 minutes de jeu.

Raonic sera confronté au Tchèque Tomas Berdych (no 3), bourreau du Français Benoît Paire en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-4.

L'Australien Nick Kyrgios (no 4) et l'Espagnol Feliciano Lopez (no 8) ont également fait honneur à leur statut de favoris avant de croiser le fer.

Kyrgios a écarté l'Allemand Maximilian Marterer 6-4, 4-6 et 6-3, tombeur de Denis Shapovalov au second tour des Internationaux de France, tandis que Lopez a éliminé le Français Gilles Simon 7-6 (8/6) et 6-4.

Le Suisse Roger Federer (no 1) affrontera l'Argentin Guido Pella et le Français Lucas Pouille (no 2) se mesurera à l'Ouzbek Denis Istomin dans les deux autres duels de quarts de finale.

Autre résultat du deuxième tour :