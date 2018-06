Le golfeur no 1 au monde a notamment calé une sortie de fosse de sable pour un oiselet et évité les erreurs coûteuses pour inscrire un 69 (-1), jeudi, à Southampton, dans l'État de New York, lors de la première ronde de l'Omnium des États-Unis. Johnson partage la tête avec l'Anglais Ian Poulter et ses compatriotes américains Scott Piercy et Russell Henley.