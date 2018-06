Phil Mickelson, à qui il ne manque que son championnat national pour compléter le grand chelem, présentait un dossier de +7 après 17 trous.

C'était quand même un et deux coups de mieux respectivement que son compatriote Jordan Spieth (+8) et que l'Irlandais du Nord Rory McIlroy (+9).

Zach Johnson (+3), Louis Oosthuizen (+4), Jason Day (+9) et Charl Schwartzel (+9), quatre autres champions de tournois majeurs, affichent également des pointages au-dessus de la normale. Le vainqueur du Tournoi des maîtres en avril, Patrick Reed (+3), se retrouvait dans le même bateau.

Trois Canadiens sont inscrits, dont Adam Hadwin, qui doit prendre le départ à 13 h 58. Les deux autres, Mackenzie Hughes (+6) et l'amateur Garrett Rank (+13), un arbitre de la Ligue nationale de hockey, ont bouclé leur premier parcours et pointent provisoirement aux 72e et 107e rangs.

L'Américain Scott Piercy (-1) et l'Anglais Ian Poulter (-1) sont les seuls golfeurs à avoir remis une carte égale ou sous la normale établie à 70.

Tiger Woods, Dustin Johnson et Justin Thomas amorceront la compétition plus tard dans l'après-midi.

Plus de détails à venir.