Contre un adversaire à la dérive, l'Impact de Montréal a profité des premiers buts d'Ignacio Piatti en plus d'un mois et d'un but contre son camp pour récolter un cinquième gain en 16 matchs (5-11-0).

Piatti a fait mouche sur un tir de pénalité dès la cinquième minute de jeu, puis a porté le coup de grâce pendant les arrêts de jeu en fin de match, pour mettre fin à une disette de cinq rencontres. Son dernier but avait été inscrit le 5 mai, dans une victoire de 4-2 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. L'Argentin avait raté le dernier match de l'Impact, un revers de 2-0 contre le FC Dallas, samedi au Texas, en raison d'une blessure mineure à un genou.

L'Impact a également profité d'un but contre son camp du défenseur Amro Tarek à la 55e minute de jeu et il a inscrit une deuxième victoire d'affilée à domicile. Le Bleu-blanc-noir a maintenant gagné deux de ses trois dernières rencontres.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Les commentaires d'après-match de Rémi Garde

De son côté, Orlando (6-8-1) a encaissé un sixième revers d'affilée en MLS. Les Lions ont bousillé la majorité de leurs occasions en ratant la cible.

Le gardien de l'Impact Evan Bush a stoppé quatre tirs pour ajouter un quatrième jeu blanc à son dossier saisonnier. À l'autre bout du terrain, Joe Bendik a réalisé trois arrêts devant le filet des visiteurs.

Bush a réussi son plus bel arrêt à la 79e minute de jeu, soulageant les 15 621 spectateurs qui avaient bravé les mauvaises conditions météorologiques. Bush s'est laissé tomber sur sa gauche pour arrêter la frappe d'Oriol Rosell qui venait de dévier sur son coéquipier Stéfano Pinho.

L'Impact profitera de quelques jours de congé avant de rendre visite à l'Orlando City SC à son prochain match, le 23 juin.