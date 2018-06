Au bout des 177 kilomètres de cette étape constituée de trois boucles entre Saint-Odilon et Lac-Etchemin, le Québécois de 21 ans Pier-André Côté a franchi l'arrivée avec un chrono de 4 h 17 min 45 s, après un ultime effort dans un sprint massif sur les 200 derniers mètres.

Le Portugais Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) a pris le deuxième rang, suivi de l’Américain John Murphy (Holowesko).

Côté portera donc le maillot jaune de meneur au départ de la deuxième étape, jeudi, à Lac-Mégantic.

Première étape du Tour de Beauce Photo : Gracieuseté Tour de Beauce

Originaire de Saint-Henri-de-Lévis, le vainqueur a jeté ses dernières forces à 50 mètres de la ligne sur une pente ascendante.

Devant ses proches, Côté savourait pleinement la plus belle victoire de sa carrière à son premier Tour de Beauce. Appuyé par ses équipiers, il a avoué que sa formation Silber avait réussi un parcours presque sans faute.

« Ça s’est passé comme prévu et on est vraiment content, a expliqué l’athlète. On était correct avec la carte d’une arrivée en groupe. On avait aussi un gars dans l’échappée pour assurer le coup. Émile Jean avait gagné ici l’an dernier et il a fait une superbe job pour m’amener dans le dernier virage », a expliqué l’athlète.

Champion canadien du critérium en 2017 et vice-champion sur route chez les espoirs, Côté avait aussi remporté deux médailles d’or aux Jeux du Canada, avant de réussir une belle performance au Grand Prix de Québec, sur le circuit World Tour, en septembre dernier.

« Je me disais que gagner une étape au Tour de Beauce était plus gros pour moi qu’un podium au championnat canadien. »

Plusieurs bons grimpeurs s'en promettent pour l’étape-reine de l'épreuve, jeudi, longue de 169 kilomètres qui partira de Lac-Mégantic à 10 h (HAE) pour se terminer au sommet du Parc national du Mont-Mégantic.

Première étape du Tour de Beauce Photo : Gracieuseté Tour de Beauce

Résultats – Étape 1

CÔTÉ, Pier-André (SILBER) 4:17:45 OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON) +0:00 MURPHY, John (HOLOWESKO) +0:00 PUTT, Tanner (UNITED HEALTHCARE) +0:0 JOYCE, Colin (RALLY CYCLING) +0:00

Classement général (avec les bonifications)