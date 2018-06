Brown a réalisé un chrono de 20,05 secondes. Il a devancé de 4 centièmes de seconde Jereem Richards de Trinité-et-Tobago (20,09) et le Turc Ramil Guliyev (20,09).

Au saut en longueur, le jeune Cubain Juan Miguel Echevarria a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année avec un saut à 8,66 m.

Le grand espoir cubain, âgé de 19 ans, a réussi cette performance à son troisième essai, après des sauts à 8,40 m et 8,54 m.

Echevarria a ainsi effacé la précédente référence de 2018 (8,58 m), établie le 31 mai à Rome par le Sud-Africain Luvo Manyonga, champion du monde en titre.

Mercredi, Manyonga a fini au deuxième rang avec bond à 8,31 m. Le troisième rang est allé au Sud-Africain Rushwahl Samaai (8,15 m).

Le champion olympique en titre, l'Américain Jeffrey Henderson, a terminé au pied du podium (7,91 m).

Record québécois à Ostrava

Au 3000 m, le Canadien Charles Philibert-Thiboutot a fini 14e. Il a parcouru la distance en 7:45,03 s.

« Il s’agit d’un record québécois, et c'est sa meilleure performance à vie sur 3000 m autant en salle qu’en plein air », a expliqué son entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

« Je suis content, car c'est un record personnel et j'ai eu de très bonnes sensations pendant la course. Mais je trouve dommage de ne pas avoir été plus compétitif dans le dernier tour », a dit Philibert-Thiboutot.

« L’objectif est de s’approcher du record canadien de 7:40,49 s de Mohammed Ahmed », a précisé son entraîneur.

La course de 3000 m a été remportée par l'Éthiopien Selemon Barega (7:37,53 s) devant le Bahreïnien Birhanu Balew et son compatriote Telahun Haile Bekele.

Enfin, l'Américain Justin Gatlin, champion du monde en titre, s'est imposé sur 100 m dans un temps médiocre de 10 secondes 03. Le Canadien Gavin Smelie a fini 5e, en 10,23.

Au saut à la perche, le Canadien Shawnacy Barber a fini 5e avec un saut de 5, 55 m. La victoire est allée au Polonais Pawel Wojciechowski en 5,75 m.

Chez les dames, la Canadienne Micha Powell a fini 8e avec un chrono de 24,57 secondes. Elle a fini à 2,05 s de la gagnante, la Néerlandaise Dafné Schippers.