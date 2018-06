Lors d'un vote tenu au congrès de la Fédération internationale de football association (FIFA), la candidature nord-américaine a reçu 134 voix contre 65 pour le Maroc.

C'était la première fois que le scrutin était ouvert à autant de votants. Auparavant, c'était non pas le congrès de la FIFA, mais son comité exécutif d'une vingtaine de personnes, devenu depuis le conseil de la FIFA, qui attribuait la Coupe du monde au pays hôte.

En 2026, 48 pays participeront à la phase finale. La candidature nord-américaine actuelle prévoit que 60 des 80 matchs seront présentés aux États-Unis. Le Canada et le Mexique en recevront 10 chacun.

Au Canada, des matchs doivent avoir lieu à Montréal, Toronto et Edmonton. Il faudra toutefois attendre à 2021 pour connaître la liste finale des villes sélectionnées par la FIFA pour la tenue des matchs.

Par communiqué, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit être très heureuse de la décision de la FIFA. Elle écrit que, par son rayonnement et ses retombées, le tournoi masculin de la Coupe du monde est l'un des événements sportifs les plus importants de la planète.

La MLS a également réagi avec enthousiasme en début de matinée. La première division nord-américaine souligne notamment que cette annonce est « un pas de géant dans notre mission collective pour faire grandir le soccer en Amérique du Nord ».

C'est la cinquième fois en 30 ans que la candidature du Maroc est rejetée. Malgré tout, le comité marocain a salué sur Twitter la victoire des trois pays nord-américains.

« Au 68e congrès de la FIFA, les pays membres ont voté en faveur de la candidature nord-américaine, qui organisera la Coupe du monde de 2026. Maroc 2026 félicite Unis 2026 pour sa victoire », dit le message.

Le tournoi de 2022 aura lieu au Qatar.

Les réactions

Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont prêts à accueillir le monde en Amérique du Nord et à être les porte-étendard de la plus grande Coupe du Monde de l’histoire. Notre vision est un monde de possibilités pour les villes hôtes candidates et pour la communauté mondiale du football. Steven Reed, président de Canada Soccer

Nous sommes reconnaissants d’obtenir la chance de donner vie à la nouvelle vision de la FIFA pour l’avenir du football. Ensemble, en partenariat avec nos villes hôtes candidates, les associations membres et la FIFA, nous allons utiliser cette plateforme pour unir le monde autour du football et aider à créer une nouvelle feuille de route durable pour l’avenir des futures Coupes du monde. Decio de Maria, président de la Fédération mexicaine de football

Accueillir la Coupe du monde de la FIFA est un moment rare et important qui démontre que nous sommes vraiment unis à travers le sport. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos collègues de la famille de la FIFA ont accordée à notre candidature. Carlos Cordeiro, président de la Fédération américaine de soccer

Accueillir des matchs de Coupe du monde masculine représenterait une chance unique pour les amateurs de soccer québécois de vivre au rythme du plus grand événement sportif mondial. En tant que membre du comité consultatif et président de la Fédération de soccer du Québec, je ferai tout mon possible pour encourager la candidature de Montréal. Pierre Marchand, président de la Fédération de soccer du Québec

La Première ligue canadienne et ses clubs célèbrent cette décision avec tous les Canadiens, d’un océan à l’autre. Nous nous réjouissons à l’idée que des matchs de la Coupe du monde soient joués dans des stades canadiens, d’autant plus que des athlètes de la Première ligue canadienne pourraient participer au plus grand tournoi du monde chez eux. David Clanachan, commissaire de la Première ligue canadienne de soccer

Infantino candidat à sa réélection

Par ailleurs, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé qu'il sera candidat à sa réélection en 2019

Le Congrès électif aura lieu le 5 juin 2019 à Paris. Infantino, qui était auparavant numéro deux de l'Union des associations européennes de football (UEFA), avait été élu le 26 février 2016 au moment où l'instance mondiale était en plein scandale planétaire de corruption.