Puisque les partants Chris Archer et Jake Faria sont blessés, les Rays (31-35) utilisent des releveurs trois fois pour commencer des matchs dans leur rotation.

Ryne Stanek a commencé le match et il a été parfait pendant deux manches. Austin Pruitt a suivi pendant deux manches et deux tiers et Jonny Venters (un tiers de manche), Chaz Roe (une manche et un tiers), Jose Alvarado (une manche et deux tiers), de même que Sergio Romo (une manche) ont complété le travail.

La victoire est allée au dossier de Pruitt (2-3), qui a accordé un point et quatre coups sûrs. Romo a été victime du cinquième coup sûr des Jays, mais il a fermé la porte et inscrit un deuxième sauvetage à son dossier.

Wilson Ramos a donné les devants aux Rays avec un circuit de deux points face à Jaime Garcia (2-5) en troisième manche.

Garcia a été débité de quatre points sur quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches au monticule. Le gaucher présente un dossier à l'étranger de 1-4 en sept départs et une moyenne de points mérités de 28 points mérités en 31 manches et un tiers.

Garcia a quitté le monticule après avoir donné une passe gratuite à C.J. Cron et un double à Willy Adames pour amorcer la sixième. Joey Wendle et Mallex Smith ont suivi avec des simples d'un point contre Joe Biagini pour creuser l'écart à 4-1.

Les Blue Jays (30-37) avaient des coureurs aux extrémités du losange sans aucun retrait en cinquième, mais ils ont marqué un seul point sur un roulant de Devon Travis contre Pruitt.