Mathews a disputé trois saisons dans la LCF, dont la dernière avec les Argonauts de Toronto. Le quart de 1,93 m (6 pi 4 po) et 102 kg (225 lb) âgé de 26 ans a effectué un départ en 2017, contre les Alouettes. Il avait alors complété huit de ses 12 passes pour des gains de 67 verges.

En 39 rencontres dans la LCF, dont six comme partant, l'ancien de l'Université Cornell a complété 136 de ses 206 passes pour des gains de 1659 verges et sept touchés. Il a également inscrit neuf majeurs au sol dans le circuit canadien, lui qui a porté le ballon 50 fois pour des gains 122 verges. Il a disputé ses deux premières saisons avec les Tiger-Cats de Hamilton.

Les Alouettes ont aussi annoncé avoir coupé les liens avec les joueurs de ligne défensive Alan-Michael Cash et Frederick Henry-Ajudua, le demi défensif Greg Henderson, les joueurs de ligne offensive Anthony Morris et Cory Tucker, ainsi que le receveur Jamal Robinson.

Cash s'apprêtait à disputer une sixième saison avec les Alouettes, une première depuis 2016. Lors de son premier séjour avec l'équipe, il avait accumulé 138 plaqués, 17 sacs, deux interceptions et trois échappés provoqués en 82 rencontres. Âgé de 30 ans, sa saison 2017 avec les Argonauts de Toronto a déraillé en raison d'une infection après une opération à un genou au cours de la saison morte.

Pour sa part, Henderson, 25 ans, avait réussi 83 plaqués défensifs, une interception et deux échappés provoqués en 24 matchs lors des deux dernières campagnes avec les Alouettes.

Dix joueurs ont été transférés au sein de l'équipe d'entraînement: les joueurs de ligne offensive Zach Annen et Brandon Pertile, les joueurs de ligne défensive Bo Banner et Khadim Mbaye, les receveurs Malcolm Carter, Christopher Harper et Richmond Nketiah, le demi défensif C.J. Moore, le porteur de ballon Amir Carlisle et le centre-arrière Oumar Touré.

Les Alouettes ont aussi indiqué que le receveur Étienne Moisan (Laval), le joueur de ligne offensive K.C. Bakker (Carleton) et le demi défensif Lekan Idowu (Windsor) allaient poursuivre leur apprentissage au niveau universitaire.