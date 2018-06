« La réaction venant de la communauté du hockey a été gigantesque, a déclaré Rank lundi. Je pense que tous les arbitres au sein de notre personnel m'ont envoyé un texto pour me féliciter. Ils m'ont dit qu'ils allaient me suivre et qu'ils sont très fiers de moi. »





J'ai même reçu des appels téléphoniques de gens qui m'ont demandé s'il s'agissait du même Garrett Rank. Je ne connais pas beaucoup de gens avec le même nom. Mais oui, c'est moi. Je vais à l'Omnium des États-Unis. Garrett Rank

Les allées d'un parcours de golf ne servent pas nécessairement de lieu d'évasion pour le Canadien de 30 ans. Bien sûr, c'est plus tranquille. L'environnement est moins chaotique. Il n'y a aucun coup de sifflet, et les pénalités sont parfois imposées par les joueurs eux-mêmes.



Rank n'est là que pour jouer. L'intensité n'est donc pas différente de celle qu'il a l'habitude de ressentir sur la patinoire.



« Vous devez vivre avec la pression de prendre une décision ou, je suppose, la pression de prendre une mauvaise décision, souligne Rank en faisant allusion au hockey. Et vous devez faire face à la pression d'effectuer un mauvais coup au golf. »



« Il faut également être très résolu. Résolu dans les décisions que vous prenez quand vient le temps d'effectuer un coup. Et, bien sûr, vous devez prendre une décision en une fraction de seconde lorsque vient le temps d'appeler une pénalité ou non. »



Rank a obtenu son laissez-passer pour Shinnecock grâce à deux rondes de 71 au club Ansley, en Georgie, avec comme cadet Dan O'Rourke, un autre arbitre de la LNH. Il a alors mis la main sur l'une des trois places disponibles.



« Quel beau rêve qui se réalise », a lancé Rank, dont le cadet à l'Omnium des États-Unis sera son frère aîné Kyle. Lui-même un golfeur occasionnel, Kyle avait campé le même rôle il y a deux ans à l'Omnium canadien.



La maladie frappe



Depuis qu'il est tout jeune, Garrett Rank pratique les deux sports. Il l'a notamment fait à l'Université de Waterloo en Ontario.



Mais en 2011, à l'âge de 22 ans, il a dû mettre un frein à sa carrière sportive lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer des testicules. Le dépistage s'est fait assez tôt, si bien que la même année, il apprenait qu'il était guéri.



Afin de demeurer actif dans le monde du hockey, il s'est entraîné pour devenir arbitre et ensuite en faire une carrière. Le golf est devenu un loisir.



« Le cancer, pour moi, aura été une forme de bénédiction, affirme-t-il. Ça m'a permis d'avoir une bien meilleure façon d'approcher le hockey et le golf, et de changer mon attitude face à un mauvais coup ou à une décision ratée sur la patinoire. »



Au cours de sa carrière, Rank, dont le père Rich a également été un arbitre au hockey, a travaillé dans 187 matchs dans la LNH. Il a fait ses débuts en 2015 et est devenu un arbitre à temps plein en 2016.



Au golf, il a participé à 15 tournois de l'Association de golf des États-Unis. Son meilleur résultat remonte à 2012. Il avait alors perdu en finale du Championnat mid-amateur des États-Unis, à un match d'une qualification au Tournoi des maîtres.