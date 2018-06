Son avocat a mentionné qu'il s'attend à voir son client en cour le 22 juin, soit la journée même du premier tour du repêchage de la LNH, à Dallas, au Texas.



Lee est responsable du développement des espoirs et de la supervision des activités du club-école des Sénateurs, à Belleville, en Ontario. Les Sénateurs possèdent les 4e et 22e choix au premier tour.



Lee a plaidé non coupable aux accusations. Il affirme ne pas avoir émis de commentaires déplacés et ne pas avoir mis sa main sur l'épaule d'un chauffeur de 19 ans, le 30 mai, lorsqu'il assistait au camp d'évaluation des espoirs. Il a été accusé d'agression et, s’il est reconnu coupable, il pourrait écoper d'une amende ainsi que de 15 jours d'emprisonnement.



Les Sénateurs ont affirmé le 1er juin qu’ils analysaient la situation et n'ont pas fait d’autres commentaires sur le sujet.