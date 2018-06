« Je suis ravi de revenir à JACKALOPE pour la 7e édition de ce festival de sports d'action emblématique. Cette année sera meilleure que jamais grâce au légendaire Mat Hoffman qui nous rejoint sur la rampe. On se voit là-bas! » mentionne Tony Hawk, par voie d’un communiqué.

« C'est un plaisir d'être de retour à Montréal et de rouler avec des amis formidables! Je suis impatient de découvrir et participer à ce festival! », ajoute Mat Hoffman.



L’an dernier, près de 10 000 amateurs d’adrénaline avaient assisté à la prestation de Tony Hawk. Le festival a accueilli plus de 22 500 personnes au courant du week-end en 2017.



Jackalope est le plus gros festival de sports d’action au Canada et regroupe plusieurs disciplines urbaines moins connues du public : planche à roulettes, BMX, saut extrême (base jump), escalade, cyclisme à pignon fixe, équilibre sur sangle (slackline), etc.

L’un des objectifs est d'ailleurs de démystifier certains de ces sports.