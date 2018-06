Il s'agit du premier défilé pour commémorer un titre sportif à Washington depuis que les Redskins ont remporté le Super Bowl en 1992.

Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom et leurs coéquipiers vont circuler sur Constitution Avenue entre les 17e et 7e rues avant de se rassembler au National Mall, un parc situé au centre-ville entre le Capitole, siège du gouvernement américain, et le célèbre obélisque.

Les détenteurs d'abonnements de saison depuis la toute première campagne des Capitals, lors de laquelle ils n'avaient gagné que huit matchs en 1974-1975, ont été invités à participer au défilé.

Les Capitals ont remporté la première Coupe Stanley de leur histoire, jeudi dernier, grâce à un gain de 4-3 lors du cinquième match de la finale contre les Golden Knights de Vegas.

Passage remarqué à la télé

Lundi soir, Ovechkin et Braden Holtby ont invité à leur façon l'animateur américain Jimmy Fallon à participer à leur célébration en lui permettant de boire directement dans de la coupe Stanley.

Les deux vedettes des Capitals ont participé au Tonight Show, que Fallon anime depuis 2014. Le segment a commencé avec une brève entrevue avec Ovechkin et Holtby sur le divan.

Les trois célébrités se sont ensuite rendues sur la scène, en compagnie du jockey Mike Smith, vainqueur de la Triple Couronne samedi, et ont bu dans la coupe Stanley avec des pailles de papier.

Ovechkin et Holtby ont ensuite soulevé l'animateur afin de lui permettre de plonger sa tête dans le trophée et d'y boire.

Pendant l'entrevue, Fallon a montré la plus récente édition de la revue Sports Illustrated, dont la une a été réservée à Ovechkin et à la coupe Stanley, et l'a montrée au capitaine des Capitals.

« Le gars paraît bien, pourquoi pas? », a lancé Ovechkin au sujet de la page couverture de la célèbre revue.