L'équipe a révélé que McKenzie est décédé samedi, citant son association des anciens. La cause du décès n'a pas été divulguée.

McKenzie a également joué avec les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Détroit et les Rangers de New York. Mais il est surtout connu pour son séjour avec les Bruins de 1965 à 1972 lorsqu'il a joué un rôle clé dans la conquête des Coupes Stanley en 1970 et 1972.

Originaire de High River, en Alberta, McKenzie ne mesurait que 1,75 m (5 pi 9 po) et pesait 79 kg (175 lb), mais cela ne l'a jamais dissuadé d'affectionner le jeu robuste. Il a obtenu 169 buts et 227 mentions d'aide avec les Bruins, tout en totalisant 710 minutes de pénalités en 454 matchs.