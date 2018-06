Il est suspendu depuis le 8 mai en raison des allégations d'agression qui pèsent contre lui. Le lanceur originaire du Mexique doit comparaître devant le tribunal le 18 juin.

Il continue de recevoir son salaire de 5,3 millions de dollars, mais il lui est interdit de jouer. Ce congé administratif n'est pas considéré comme une mesure disciplinaire.

Le baseball majeur et l'Association des joueurs ont convenu d'une politique sur la violence conjugale en 2015. Elle permet au circuit de sanctionner, avec ou sans salaire, les joueurs pour des gestes allégués, peu importe que ces allégations mènent à des accusations, voire à des procédures judiciaires formelles.

Osuna, 23 ans, présente une fiche de 0-0 avec neuf victoires préservées et une moyenne de 2,93 en 15 matchs cette saison. Le droitier a participé au match des étoiles l'an dernier et a montré une fiche de 3-4 avec 39 sauvetages et une moyenne de 3,38.

Major League Baseball has extended the administrative leave for Roberto Osuna for another week through June 18.